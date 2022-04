Besser leben. Der Bayern1-Nachhaltigkeitspodcast

„Besser leben. Nachhaltig im Alltag“ ist ein Verbraucher- und Wissensangebot zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit, bestehend aus einem wöchentlich erscheinenden Podcast und jeweils flankierenden Artikeln mit weitergehenden Informationen. Die einzelnen Podcast-Episoden sind zirka 20 Minuten lang und erscheinen immer dienstags auf bayern1.de, Spotify, iTunes sowie in der ARD Audiothek. Hier werden „grüne“ Werbeversprechen auf ihren Wahrheitsgehalt hin abgeklopft und wir setzen uns mit Umwelt- und Naturschutzfragen auseinander, auf die es nicht immer eine einfache Antwort gibt: „Warum kompostierbare Verpackungen nicht in den Biomüll dürfen“ oder „Welcher Fisch ist nachhaltiger? Aquakultur oder Wildfang?“ oder „Wie gefährlich sind Parabene in Kosmetika“. Wichtig: Am Ende sorgen wir immer für den kleinen, nachhaltigen Aha-Effekt.

