Wie geht guter Sex? Was, wenn die Luft raus ist? Wie bekomme ich wieder Lust? Gehören Sex und Liebe zusammen? Und wie werde ich mit meiner Beziehung glücklich? Was viele über Sex erfahren, sind vor allem Halbwahrheiten, Stereotype und jede Menge Mythen. „Ist das normal?“ – der Sexpodcast von ZEIT ONLINE – ändert das. Moderiert von der Sexual- und Psychotherapeutin, Ärztin sowie Wissenschaftlerin Melanie Büttner und dem Leiter des Wissenressorts bei ZEIT ONLINE, Sven Stockrahm. Wertschätzend, humorvoll, empathisch, klug und kritisch bringen wir unseren Zuhörenden nahe, was Sexualität ausmacht – in all ihrer Vielfalt. Und entlocken unseren Gästen, ob Experte oder Betroffene, Autor oder Forscherin oft exklusives Wissen. Das ist Lebenshilfe im besten Sinne. Wir brechen Tabus – ohne zu fachsimpeln, fundiert und gesellschaftskritisch.

Your browser does not support the audio element.